Шансы на урегулирование карабахского конфликта без прямого участия армянских сепаратистов Нагорного Карабаха невелики. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в эфире на «Фейсбук», отвечая на вопросы граждан.

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«Невозможно урегулирование конфликта без непосредственного вовлечения «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az) в переговоры. Покуда «Арцах» не вернулся за стол переговоров, мы не можем высоко оценивать шансы на продвижение. Невозможно решить вопрос без непосредственного участия «Арцаха»», — важно заявил премьер страны– агрессора.

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