В последнее время участились провокации армянских оккупантов на линии соприкосновения войск. Практически ежедневно армянская сторона нарушает режим прекращения огня, обстреливая как позиции Вооруженных сил Азербайджана, так и прифронтовые села.

Какие цели преследует армянская военщина? Последнюю ситуацию на линии фронта мы попросили прокомментировать экс-министра иностранных дел Тофика Зульфугарова.

Наш собеседник не исключил, что за всем этим могут стоять неуправляемые со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна силы.

«И провоцируя Азербайджан, эти силы заинтересованы во взрыве ситуации. Хотя в этом сейчас заинтересованы многие политические круги Армении. Кризисные явления, которые наблюдаются во всех странах мира, связанных с пандемией, несут помимо медицинской составляющей сложную ситуацию в финансовой и экономической сферах, а также в вопросах, связанных с продовольственной безопасностью. В этом контексте перевод Армении на военные рельсы для многих кажется единственным способом сохранить власть и политическое лидерство. Я не исключаю продолжения подобных провокационных действий», — добавил Т.Зульфугаров.

Помимо этого, наш собеседник упомянул о том, что многие в Армении осознают, что в сложившихся условиях уже нет «зонтика безопасности», являвшегося главным гарантом безопасности и проведения политики агрессии в отношении Азербайджана, который был предоставлен со стороны России. И в сложившейся ситуации для армянской стороны возобновление боевых действий в условиях, пока они еще окончательно не ослабли, представляется как возможность отстраниться от России и перейти на сторону Запада.

«Примерно такие идеи возникают при анализе подобных действий армянской стороны. Как я уже сказал, это может быть инициативой местных, локальных группировок в армянской армии, которые оппозиционно настроены в отношении Пашиняна. И желание самого Пашиняна уйти от ответа на вопрос, почему происходит экономический кризис, и все перевести на «военные» рельсы. И третий компонент, как я отметил, это геополитический разворот в сторону Запада. А для того, чтобы осуществить этот геополитический разворот, армянской стороне необходимо возобновление боевых действий, чтобы потом обвинить Россию, мол Москва не помогла. Мы неоднократно говорили на эту тему. Ситуация с коронавирусом и кризисным состоянием Армении, оказавшейся в сложной ситуации в виду слабого экономического, финансового, энергетического потенциала, ускоряет данный процесс. Для армян боестолкновение с Азербайджаном необходимо, чтобы спутать ситуацию, которая для них не представляет возможности проявить свое политическое лидерство.

Пашинян не может сохранить Армению, он не может усилиями национального здравоохранения остановить пандемию. Ему необходимо решить вопрос продовольственного обеспечения страны, обеспечить вопрос безопасности. А его отношения с Москвой находятся на самом низком уровне. Комплекс существующих в Армении проблем заставляет Пашиняна «взорвать» ситуацию. Как будут развиваться события в дальнейшем, сказать сложно. Но ситуация обязательно «взорвется», так как Азербайджан не намерен бесконечно терпеть провокации Еревана.

И второй момент, возможно, самый главный в данной ситуации — это усиление проблем с распространением коронавируса, и экономических проблем в России. Это тенденция продолжится и в дальнейшем. Поэтому, для России проблемы Армении становятся все менее и менее значимыми. Их значение приближается к полному нулю. Эта ситуация является определяющей в поведении армянской стороны в данный момент», — подчеркнул наш собеседник.

Зульфугаров напомнил, что в сложившейся ситуации, Азербайджан и Армения, наконец-то, остались наедине.

«И у нас, конечно же, есть экономические проблемы, вызванные пандемией. Все это ведет к социальному напряжению, финансовым проблемам. Становится актуальным вопрос продобеспечения. Но общий баланс, так сказать, ситуационный, если к примеру, взять Азербайджан, то мы сегодня намного сильнее Армении. Поэтому, несмотря на проблемы, которые я перечислил, мы можем наблюдать централизацию в Азербайджане, у нас нет такого разобщения, как это наблюдается в Армении.

Мы обеспечили свою энергетическую и продовольственную безопасность. Нельзя сказать, что полностью, но процент обеспеченности достаточно высок. И самое главное – поведение госструктур в рамках данной эпидемии. Они показали свою эффективность. Мы в своих возможностях значительно превосходим Армению. И оставшись наедине все это станет определяющим фактором. Главаное, чтобы эпидемия не распространилась, и не привела к широким масштабам, и ни в коем случае не нанесла ущерб нашим оборонным возможностям», — заключил наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az