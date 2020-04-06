Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева

– Лейла ханум, возможно, мой вопрос покажется наивным, но иногда не грех вспомнить — и напомнить — азбуку. С точки зрения и азербайджанского законодательства, и международного права, что произошло в Карабахе 31 марта? Это был, как уверяет армянская сторона, «акт волеизъявления народа» или что-то совершенно противоположное?

– Министерство иностранных дел Азербайджана уже выразило свою позицию по отношению к так называемым «выборам» на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта с.г.. Известно, что легитимные выборы проводятся в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом той страны, на территории которой они проводятся. Данный процесс также должен соответствовать международным стандартам, включая соответствующие обязательства ОБСЕ. Территория Нагорного Карабаха является международно-признанной и неотъемлемой частью Азербайджана. Данная территория временно находится под военной оккупацией страны-агрессора Республики Армения, которая осуществила тотальную этническую чистку против коренного азербайджанского населения этого региона. Нарушено фундаментальное право сотен тысяч азербайджанцев — право на жизнь на родной территории. О каком «волеизъявлении народа» можно говорить в сложившейся ситуации? Армянское население Нагорно-Карабахского региона Азербайджана представляет армянскую общину этого региона, в то время как азербайджанская община региона все еще пребывает в состоянии вынужденных переселенцев и дожидается того дня, когда сможет вернуться в свои родные земли.

– Возможно ли в принципе формирование адекватной власти в Нагорном Карабахе без урегулирования конфликта и восстановления законной власти, то есть суверенитета Азербайджана? И без участия азербайджанской общины?

– Суть конфликта между Арменией и Азербайджаном составляет территориальные притязания Республики Армения против Азербайджанской Республики. В результате военной агрессии Армении Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов Азербайджана были оккупированы. Здесь речь должна идти о причинно-следственной связи. Можем ли мы достичь мирного урегулирования конфликта, не устранив его последствия? Конечно, нет. В первую очередь, должны быть освобождены оккупированные территории, что позволит возвращению домой вынужденных переселенцев. Применение силы, этническая чистка и, в целом, нарушение всех основополагающих международно-правовых норм не укладываются в рамки понятий «демократия», «права человека», «свободное волеизъявление» и т.д.

– Охватывал ли этот выборный фарс и оккупированные азербайджанские земли, лежащие за пределами бывшей НКАО? И означает ли это, что добровольно выводить войска из этих районов, чего требует мировое сообщество, армянская сторона по-прежнему не намерена?

– К сожалению, следует отметить, что в настоящее время руководство Армении осуществляет укрепление своей оккупационной политики и незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. Это и есть свидетельство, что истинным намерением страны-агрессора является аннексия. Позиция международного сообщества по незамедлительному, полному и безоговорочному освобождению территорий Азербайджана хорошо известна. Азербайджанская Республика оставляет за собой право на восстановление своей территориальной целостности всеми средствами, предусмотренными в международном праве.

– Нечто подобное в оккупированном Карабахе устраивается регулярно. И так же регулярно и отдельные страны, и международные организации объявляют о непризнании этих «выборов». Но, на взгляд профессионального дипломата, есть ли изменения в отношении международного сообщества к подобного рода выборным фарсам? И если да, то в какую сторону?

– Да, Вы правы. Армения который раз организовывает подобные так называемые «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана и международное сообщество каждый раз осуждает и отвергает эти незаконные попытки. И на этот раз последовательная позиция была выражена со стороны Движения Неприсоединения, Организации Исламского Сотрудничества, ПА ОБСЕ, ЕС, НАТО, Туркcкого Совета, ГУАМ, ТУРКПА а также сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и ряда государств, заявивших о не признании незаконных «выборов». В условиях глобальной борьбы с пандемией COVID-19, когда основные усилия мировых государств сосредоточены именно в этом направлении, заслуживает внимания и высокой оценки тот факт, что международное сообщество от Канады до Австралии, несмотря на сложившиеся тяжелые условия, вновь продемонстрировало свою принципиальную позицию в осуждении и неприятии данного незаконного акта на оккупированных территориях Азербайджана. Следует отметить, что только лишь в Движении Неприсоединения собраны 2/3 государств мира. С учётом позиции и других ведущих международных организаций и государств, можно заявить, что все международное сообщество однозначно отвергло этот незаконный акт.

– Один из излюбленных «пропагандистских козырей» армянской стороны — разговоры о мнимой «демократичности» выборов в оккупированном Карабахе. Понимаю, что оценивать демократичность «выборов», проходящих во внеправовом поле и на чужих оккупированных землях — это «театр абсурда». Но все же: это было что-то похожее на выборы или же победителей просто «спустили по разнарядке» из Иревана, а этот фарс был частью иреванских же политических «разборок»? И если да, то с чем тогда поздравляла карабахцев ваша коллега Анна Нагдалян?

– Комментируя недавнее заявление МИД Армении о незаконных выборах, я сравнила его со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье», поскольку при ознакомлении с данным заявлением,создается впечатление, что Армения живет в оторованном от реалий своем воображаемом мире и не хочет вникать в суть сложившейся вокруг нее печальной действительности. Ни чем иным как иллюзией и самообманом это охарактеризовать нельзя.

Так называемые «выборы» на наших оккупированных территориях организуются Арменией, страной-оккупантом, и известно, что незаконный режим на этих территориях существует при поддержке этой страны. Похоже, что Армения пытается скрыть свою агрессивную политику под видом «демократии» или «прав человека». Однако страна-оккупант не понимает, что та страна, которая грубо нарушает международное право, нарушает права человека, проводя этническую чистку, не имеет никакого права говорить о какой-либо из этих понятий.

– И последний вопрос. Какой совет Вы дали бы сегодня мирным жителям Карабаха, которые с точки зрения закона — граждане Азербайджана? Чего им бояться, чего ждать и что делать?

– Наше обращение к гражданам Азербайджана армянского происхождения, проживающим на временно оккупированных территориях Азербайджана, в первую очередь, состоит в том, чтобы они были уверены, что наша страна приложит все усилия для обеспечения мирного сосуществования в условиях безопасности и процветания армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а также в восстановлении развития региона и обеспечении благосостояния его всего населения. Пусть они не позволяют быть инструментом и разменной монетой в агрессивных целях оккупационной политики Армении, изначально обреченной на провал и бесперспективность. Пусть они знают, что эта оккупация носит всего лишь временный характер. Опираясь на положения международного права, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность и всегда будет на защите интересов своих граждан вне зависимости от их этнической принадлежности.

— Спасибо за беседу.

— И Вам спасибо.

Нурани

Minval.az