Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам.

Как сообщили АПА в Министерстве, Центральный банк Азербайджанской Республики и Ассоциация банков Азербайджана доводят до сведения населения, что в связи с пандемией «COVID – 19» для предотвращения образования очередей перед банкоматами, в период особого карантинного режима изменились графики выплат трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и компенсаций, а также адресной государственной социальной помощи.

Так, пенсии по городу Сумгайыт и Абшеронскому району, по Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Насиминскому и Гарадагскому районам Баку будут выплачены до 8-го числа, по Низаминскому, Наримановскому и Хатаинскому районам Баку – до 9-го, по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам до 10-го числа, по другим районам республики, а также госслужащим, военнослужащим и лицам со специальными званиями — до 15-го.

В период особого карантинного режима выплаты пособий, стипендий и компенсаций будут осуществлены 20 и 21 числа месяца, а адресной социальной помощи -28-го числа.

В министерстве также отметили, что в связи с тем, что лицам старше 65 лет запрещено покидать дома, перечисленные им средства могут получить члены семьи, либо позвонить предварительно в колл-центр 142 и воспользоваться услугами социальных работников. Одинокие также смогут получить деньги, воспользовавшись услугами социальных работников.

В то же время отмечается, что в период особого карантинного режима социальные выплаты — пособия, стипендии, компенсацию, адресную помощь можно получить в банкомате любого банка, а также в любом банкомате или постерминале «Азерпочты» без удержания процентов.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в колл-центр 142.

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