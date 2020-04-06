7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, дожди, утром в некоторых местах туман, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в некоторых местах ливни, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 2-5 градусов тепла.

Minval.az