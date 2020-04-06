Турция подала заявку на включение в список ЮНЕСКО четырех объектов нематериального культурного наследия.

Как сообщает Daily Sabah, такое заявление сделало министерство культуры и туризма Турции.

Отмечается, что один из них является национальным, остальные три — многонациональными.

В виде многонациональных заявок предложены чайная культура; Балабан, совместно с Азербайджаном (мастерство изготовления духовых инструментов и искусство исполнения).

Также анекдоты Ходжы Насреддина представлены в сотрудничестве с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Minval.az