В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции продолжается реализация запланированных мер.

Как сообщили в Главном управлении полиции города Баку, в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19, граждане не должны покидать дома и квартиры, места постоянного или временного проживания.

Сотрудники правоохранительных органов выявляют лиц, покидающих свои дома без соответствующего разрешения.

В отношении этих лиц принимаются меры в соответствии с законодательством.



Minval.az