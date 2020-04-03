Состоялась видеоконференция президиума Федерации баскетбола Азербайджана.

Как сообщает АПА, на мероприятии была обсуждена судьба мужского чемпионата Азербайджана по баскетболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Принято решение не возобновлять Суперлигу, прерванную после ХХ тура, игры которого состоялись 29 февраля. «Зирве Астара», лидировавший до перерыва с 38 очками, объявлен чемпионом страны, второе место занял «Атом» (34 очка), третье – «Гянджа» (32 очка).

Отметим, Международная федерация баскетбола (FİBA) с 13 марта 2020 года приостановила все международные соревнования. В то же время, в ряде европейских стран (Польша, Украина, Литва и др.) местные чемпионаты прекращены с объявлением победителей.

Minval.az