«Число инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион. Постепенный рост числа инфицированных ожидался, так как заражение стремительно увеличивается. Думаю, что число инфицированных вирусом, возможно, даже превзошло наши прогнозы».

Об этом APA заявила руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи.

По ее словам, в настоящее время, вводя карантин, многие страны мира стремятся снизить темпы распространения вируса: «Нужно соблюдать правила, рекомендации, быть внимательными».

Х.Харманчи добавила, что в начальной стадии распространения заболевания ВОЗ помогала правительству Азербайджана в приобретении диагностических тестов.

«Тогда приобрести тесты было сложнее, а сейчас сделать это легче. Правительства уже сами могут приобретать тесты. Мы не очень помогаем правительству Азербайджана в связи с тестами, правительство закупает больше тестов», — подчеркнула она.

Minval.az