Саудовская Аравия пока не уведомляла о приостановлении Хаджа из-за угрозы заражения короновирусом, сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Было отмечено, что до введения в Азербайджане карантинного режима более 250 человек обратились с целью паломничества в Мекку. В настоящее время нет претендентов на посещение из-за введенного карантинного режима и ограничения въезда из районов в Баку.

Было также подчеркнуто, что пока сложно сказать, будет ли отложено паломничество. Решение будет принято в соответствии с ходом событий.

Напомним, что прием документов на паломничество Хадж начался 27 января.

Minval.az