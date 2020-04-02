Срок действия всех видов платежных карт, срок действия которых истек, продлевается как минимум на один месяц с учетом возможностей внутренней структуры банка и требований безопасности.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Согласно заявлению, продление срока действия будет проводиться в одностороннем порядке, то есть банком, и гражданам не нужно будет приезжать в банк для этого, передает АПА.

Отметим, с таким заявлением АБА выступила, руководствуясь объявлением руководством страны приоритетной задачи по охране здоровья населения в Азербайджане, а также постоянно обновляемыми решениями оперативного штаба при Кабмине Азербайджана в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) среди стран мира и в соответствии с необходимостью минимизации физического контакта между гражданами.

Minval.az