3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах есть вероятность дождей. Утром будет туман. Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях — снег. На отдельных участках будет туман. Ночью и утром скорость западного ветра временами усилится, днем западный ветер сменится восточным.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az