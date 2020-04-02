На мировом нефтяном рынке продолжается «ценовая лихорадка». Российская нефть окончательно «пробила дно» и стоит теперь 13 долларов за баррель. На последних торгах баррель Azeri Light торгуется по 19 долларов 23 цента за баррель, и эксперты предупреждают: цены могут «посыпаться» и здесь. Более того, мировой рынок готовится к новому «ценовому удару». В игру вступает Норвегия —государственная компания Equinor ASA намерена увеличить добычу на месторождении Йохан Свердруп и существенно нарастить ее уже к маю.

Такая «ценовая лихорадка» создает, конечно, серьезные трудности для многих стран-экспортеров нефти. Более того, знающие люди напоминают, как на фоне «ценового пике» 2008 года чрезвычайное положение в экономике объявляла Франция — она не является крупным игроком на нефтяном рынке, но в ее казну платит налоги Total.

Но теперь слишком многое указывает на то, что в мире предпринимаются попытки «скорректировать» цены на нефть при помощи террористических атак — этакая «нефтяная война» с террористическим компонентом.

В самом деле, сообщения об атаках террористов на «нефтегазовые» цели приходят с пугающей регулярностью. Так, вблизи КПП «Базерган» на границе Турции и ИРИ подорван газопровод, по которому в Турцию поставлялся иранский газ. Пока ответственность за акцию никто на себя не взял, но КПП «Базерган» расположен вплотную к Восточной Анатолии, а это район традиционной активности террористов РКК. К тому же отсюда недалеко и до армяно-турецкой границы, а в Армении боевики РКК не так уж редко находят убежище.

Пугающие новости приходят и из Персидского Залива: йеменские мятежники-хуситы обстреляли ракетами приграничные районы Саудовской Аравии — Наджран и Джизан, а также столицу страны Эр-Рияд. Саудовская ПВО ракеты успешно перехватила, но вряд ли это повод объявлять «отбой тревоги». Атаку хуситов квалифицировали как теракт, мировое сообщество ее единодушно осудило. «Мы осуждаем организованные хутитами террористические нападения, нацеленные на жилые массивы в городах Эр-Рияд и Джазан Саудовской Аравии. Азербайджан выражает солидарность и поддержку Саудовской Аравии в предпринятых ею шагах по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности страны» — заявил МИД Азербайджана.

Такое «пике» бьет по экономическим интересам многих стран, и не в последнюю очередь России. Той самой России, чьи спецслужбы по сути дела создали РКК и продолжают патронировать эту террористическую группировку, несмотря на все протокольные улыбки и рукопожатия.

Йеменские хуситы, как известно, пользуются поддержкой Тегерана, но Иран — союзник Москвы. В Сирии и РФ, и ИРИ оказывают всяческую поддержку Башару Асаду. Наконец, летом 2018 года лидеры йеменских хуситов напрямую обратились к Москве с призывом помочь «положить конец гражданской войне». Далее ни о каких «подвижках» на йеменской направлении не сообщалось, но означает ли это, что там действительно ничего не происходило — вопрос открытый.

А нефтяная инфраструктура, как предупреждают специалисты, достаточно уязвима для терактов. Удар по стратегическому нефтепроводу или подрыв платформы на крупном месторождении может коренным образом «сместить равновесие». И это не считая психологического эффекта, который на нефтяном рынке порой оказывает не меньший эффект, чем физические объемы нефти.

И хотя Азербайджан — не Саудовская Аравия, у нашей страны есть серьезный повод позаботиться о безопасности своей нефтяной инфраструктуры. Особенно на фоне регулярных обещаний армянских «стратегов» ударить по «нефтяному кластеру» в Баку и российских оружейных «подарках» Иревану. Только вот этим «стратегам», и не толко им, лучше не забывать: Азербайджан в состоянии не только защитить свою нефтяную инфраструктуру, но и ответить на такой удар. Тем более в условиях практически предрешенной международной поддержки.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az