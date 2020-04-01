Глава национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана членом Постоянного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам регулирования стратегии и политики в области образования, говорится в сообщении AMADA.

Кандидатура главы AMADA Шафаг Гусейнли была утверждена на заседании исполнительного комитета WADA. Стоит отметить, что в структуру WADA входят пять постоянных комитетов, которые являются основными органами, руководящими всей стратегией и политикой в сфере борьбы с допингом.

В обязанности Постоянного комитета по образованию, куда была избрана глава AMADA, входит предоставление экспертных рекомендаций в отношении образовательных программ, руководство краткосрочными стратегиями и соответствующего плана действий, а также проведение долгосрочной политики глобального регулирования антидопингового образования.

«Спутник» отмечает, что глава AMADA Шафаг Гусейнли в настоящее время является членом специальной группы WADA по делам национальных антидопинговых агентств (WADA NADO Advisory Group), вице-председателем Специальной группы экспертов по обеспечению эффективного доступа спортсменов к правосудию и справедливому судебному разбирательству Совета Европы (T-DO HR) и руководителем по вопросам гендерного равенства Специального европейского комитета Совета Европы по вопросам Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA).

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