«Канада поддерживает территориальную целостность Азербайджана».

Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Турции.

«Канада поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает «выборы», проведенные 31 марта в Нагорном Карабахе. Подобные «выборы» сводят на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе и усилия Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

АПА напоминает, посольство Канады в Турции одновременно аккредитовано и в Азербайджане, Грузии и Туркменистане.

Minval.az