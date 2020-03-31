«Что касается сегодняшних «всеобщих выборов» в Нагорном Карабахе, НАТО считает, что итоги этих «выборов» не могут никак повлиять на итоговый статус или на результат продолжающихся переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. НАТО поддерживает последнее заявление Минской группы и, в частности, сопредседателей, по данному вопросу».

Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook написал заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности и специальный представитель генсека по странам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.



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