Так называемые «выборы» на оккупированных Арменией землях Азербайджана наносят ущерб усилиям по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, уверены в Тегеране.

Представитель МИД ИРИ Аббас Мусеви заявил, что «выборы», которые планируется провести сегодня в Нагорном Карабахе могут привести к новому витку эскалации напряженности на Южном Кавказе.

«Иран верит в необходимость отказа от любые шагов, осложняющих урегулирование проблем между двумя соседями нашей страны — Азербайджаном и Арменией», — сказал дипломат, передает агентство «Анадолу».

По мнению Мусеви, так называемые выборы в Нагорном Карабахе могут привести к новому витку напряженности и усугубить противоречия в регионе.

Представитель МИД ИРИ подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован мирными путями на основе норм международного права.

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.

Minval.az