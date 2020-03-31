Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики Микаила Джаббарова.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики Микаила Джаббарова.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/03/31 16:02
Раздел: Азербайджан
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