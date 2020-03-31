1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах есть вероятность осадков. Утром будет туман. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность воздуха составит 70-80%, днем 50-55%.

1 апреля в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако со второй половины дня есть вероятность переменных осадков. В некоторых местах осадки могут принять интенсивный характер, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром будет туман, ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-11, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-4, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az