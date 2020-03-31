В Баку на экспресс-маршруте М3 задействованы 18-метровые автобусы, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
Напомним, что экспресс-маршрут М3 курсирует между станциями метро «Кёроглу» и «28 Мая».
В Баку на экспресс-маршруте М3 задействованы 18-метровые автобусы, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
Напомним, что экспресс-маршрут М3 курсирует между станциями метро «Кёроглу» и «28 Мая».
Дата: 2020/03/31 11:25
Раздел: Азербайджан
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