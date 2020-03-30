«Хотя в Азербайджане существует лимит, нельзя говорить о дефиците масок. Сегодня защитные маски предоставляются в первую очередь объектам жизненной необходимости, врачам, которые обеспечивают нашу безопасность, а также пациентам, полиции и других лицам».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Кабинета министров Ибрагима Мамедова.

По его словам, в аптеки маски выдаются в ограниченном количестве.

Касательно того, когда в стране будет запущен завод по производству масок, И. Мамедов отметил, что это станет возможным в ближайшее время.

«Ежесуточно будет производиться 200000 масок. В продажу будут выпускаться антисептические гели и спирты в специальной упаковке», — заявил он.

Minval.az