Председатель Национальной комиссии по правам человека Пакистана (National Commission for Human Rights) Али Наваз Джохан распространил заявление в связи с «президентскими и парламентскими выборами» на оккупированных территориях Азербайджана, запланированных на 31 марта.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Пакистане, в заявлении бывший судья Международного суда справедливости, известный юрист А.Н.Джохан отмечает, что, так как Нагорно-карабахский регион находится под оккупацией, проведение там «выборов» является незаконным, противоречит международным нормам и принципам, решительно осуждает проведение этих «выборов».

В заявлении говорится: «Я решительно осуждаю парламентские и президентские «выборы», которые планирует провести 31 марта 2020 года незаконный режим, сформированный Арменией в оккупированном ею Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и присоединяюсь к правительству своей страны и ООН, оказывающим поддержку Азербайджану. Кроме того, я осуждаю геноцид, совершенный Арменией в городе Ходжалы против азербайджанского мирного населения. Армении придется ответить за совершенную агрессию и геноцид».

Отметим, данное заявление распространено пакистанскими информационными агентствами Dispatch News Desk, Diplomatic News Agency, а также газетой Islamabad Post и другими пакистанскими СМИ.

Minval.az