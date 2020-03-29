30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами возможны дожди, утром временами туман. Умеренный юго-западный ветер сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-9, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 753 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 50-55%.

30 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, местами интенсивный. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.

Minval.az