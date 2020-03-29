29 марта по поручению президента Ильхама Алиева, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретились с гражданами, которые прибыли в страну по автомобильной дороге из Российской Федерации и были взяты на карантин.

Как сообщили в АПА в ГПС, в ходе встречи с гражданами, содержащимися в настоящее время в условиях карантина, была дана подробная информация о проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева упреждающих мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, разъяснена важность этих мер для охраны здоровья населения, также было отмечена необходимость строгого соблюдения требований карантинного режима.

Был проведено ознакомление с условиями содержания граждан в карантине и их питанием, гости поинтересовались проблемами, с которыми столкнулись граждане, были выслушаны просьбы и обращения, приняты меры для скорейшего решения вопросов.

Также были изучены места и условия для лиц, которые будут размещены в карантине, рассмотрена работа по обеспечению безопасности и охране здоровья граждан и личного состава, даны необходимые поручения.

Были рассмотрены вопросы об организации режимных мероприятий на пограничном пропускном пункте, эвакуации на карантинную территорию лиц, прибывших в страну. На встрече было отмечено, что совместная деятельность организована на высоком уровне, были даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию сотрудничества соответствующих государственных органов в этом направлении.



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