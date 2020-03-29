В условиях разбушевавшейся в мире пандемии коронавируса, в Азербайджане, чтобы хоть как-то уберечься от этого вируса, население стало активно покупать имбирь, в результате чего цена на эту специю вслед за чесноком резко возросла. В настоящее время стоимость 1 кг имбиря в стране разнится в пределах от 20 до 50 манатов.

Report изучил ситуацию в ряде магазинов и выяснил, что в настоящее время имбирь не продается в супермаркетах Araz, Bazarstore, Al Market и Oba.

В ряде небольших продуктовых магазинов города вчера имбирь продавался по 15 манатов за кг, сегодня же, по словам продавцов, он может подорожать, поскольку выросла и оптовая стоимость продажи имбиря.

На прошлой неделе цена 1 кг имбиря варьировалась в пределах 9-11 манатов.

Имбирь издревле используется в качестве натурального средства от простуды и гриппа. После вспышки коронавируса врачи рекомендовали укреплять иммунитет. Имбирь является одним из основных средств, которые помогают защитить иммунную систему.



Minval.az