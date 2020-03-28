«В целом, в последние годы проделана большая работа в области совершенствования системы здравоохранения в нашей стране. С 2004 года по настоящее время построено или капитально отремонтировано более 750 медицинских учреждений. Я лично участвовал в открытии многих из них».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии медицинского цента «Ени клиника».

«Сегодня в Азербайджане нет города, где бы не было современного медицинского центра, больницы. В трех-четырех городах продолжается строительство центральных районных больниц и в ближайшее время ожидается их открытие. Только в этом году с моим участием состоялось открытие центральных районных больниц в Газахе, Геранбое и Шамкире. Представьте себе, если бы мы не уделяли внимания данной сфере, то сегодня наше положение не могло обеспечить наших потребностей. Помню, в 2004 году, когда я только приступил к деятельности как президент, в Лянкяране в результате обвала жилого здания погибло несколько человек, многие пострадали. Я немедленно выехал в Лянкяран, навестил больных и пришел в ужас от увиденной там картины, так как здание, именуемое больницей, совершенно невозможно было назвать больницей. То есть, разрушенное здание, сгнившее оборудование. В палатах не было никакого оборудования, только обычные кровати. Я спросил, что это? Сказали, что это наша центральная районная больница. Я спросил, а где тяжелобольные? Ответили, что в реанимации. Я сказал, проведите меня в реанимацию, хочу навестить их. И что это была за реанимация? Мы поднялись этажом выше, те же комнаты, те же стены, те же деревянные кровати и никакого оборудования. Я спросил, это и есть реанимация? Сказали, да. В таком вот состоянии находилась наша система здравоохранения в 2004 году. По моему указанию в городе Лянкяран немедленно началось строительство первого лечебно-диагностического центра. После этого в наших регионах было построено около 20 лечебно-диагностических центров. Что касается строительства центральных районных больниц, то, как я уже сказал, возможно, в двух городах эти больницы пока находятся не на должном уровне, однако планируется построить и их», — сказал Ильхам Алиев.

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