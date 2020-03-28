В распространенном в социальных сетях видео человек, представившийся жителем Закатальского района Надиром Нурубек оглу, рассказывает о распространении коронавирусной инфекции на территории поселка Алиабад и своем заражении этим вирусом, что не соответствует действительности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Сотрудники Закатальского районного отдела полиции начали расследование, по итогам которого установлено, что слухи распространил житель поселка Алиабад Надир Махмудов и снимающий его на видео Махма Алиханов. Задержанные сообщили, что были пьяны при съемке этого видео и сожалеют в содеянном.

По факту ведется расследование.

Minval.az