Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Начиная с завтрашнего дня, в данном учреждении временно будут проходить лечение лица инфицированные коронавирусом и имеющие тяжелые симптомы больные.

Данное медучреждение рассчитано на 575 коек. В больнице будут работать более 1500 врачей и медработников.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня был запущен один из крупнейших медицинских центров в стране, подчеркнул, что центр оснащен современным оборудованием. Говоря о проделанной работе по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что ввод в эксплуатацию этого медицинского учреждения создаст дополнительные возможности в борьбе с пандемией.

Minval.az