Документ, распространенный в социальных сетях от имени заместителя начальника Главного управления полиции города Баку Теймура Гаджиева, является поддельным.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов

Он отметил, что на данный момент органы внутренних дел выполняют работу, обусловленную требованиями режима особого карантина: «Эта информация, распространенная в соцсетях, является ложной. Я призываю граждан не верить в неофициальную информацию».

Отметим, в документе, распространенном в социальных сетях от имени заместителя начальника ГУПБ Т.Гаджиева написано, что завтра с 06:00 запрещено движение частных автомобилей, а людям запрещено выходить на улицу.

Minval.az