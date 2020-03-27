Несмотря на снижение пассажироперевозок по регулярным маршрутам в столице на 60-70 процентов в условиях особого режима карантина, число автобусов, ежедневно выходящих на рейсы, снижено не было. Также перевозчикам были даны поручения по регулированию интервалов между прибытием автобусов с учетом эпидемиологической ситуации. Целью является, в первую очередь, обеспечить перевозку граждан, работающих в жизненно важных учреждениях государственной значимости и других важных сферах.

Об этом сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В информации БТА с сожалением отмечается, что некоторые пассажиры не соблюдают требования и рекомендации в рамках особого режима карантина, покидают дома без крайней необходимости.

«В результате этого утром и вечером в автобусах, двигающихся в некоторых направлениях, наблюдается плотность пассажиропотока. Это повышает риск инфицирования и создает угрозу для здоровья лиц, деятельность которых крайне важна для каждого из нас. Текущая ситуация делает необходимой применение дополнительных ограничений в связи с регулярными маршрутами. В этом случае деятельность регулярных маршрутных линий будет полностью приостановлена, и пассажироперевозки будут осуществляться только в определенных направлениях», — говорится в сообщении.

Агентство вновь обращается к гражданам, и призывает их не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила и рекомендации для обеспечения безопасности и защиты здоровья.

Minval.az