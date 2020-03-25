ОБСЕ за 2019 год 18 раз провела мониторинг на линии соприкосновения войск и пять раз на армяно–азербайджанской границе.

Как передает АПА, об этом говорится в годовом докладе ОБСЕ.

В докладе отмечается, что в течение 2019 года стороны сообщали о сравнительно низких уровнях нарушений режима прекращения огня, что привело к периоду относительной стабильности и спокойствия на линии фронта.

«Офис ОБСЕ в регионе обеспечивает присутствие организации на Южном Кавказе и является единственной международной организацией, имеющей доступ к линии фронта», — говорится в докладе.

В докладе отмечается, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его группа провели мониторинги, обеспечили непрерывное наблюдение за ситуацией на местах, поддержали действующего председателя и сопредседателей Минской группы, продолжили поиск возможностей для содействия дальнейшим мерам укрепления доверия с согласия сторон.

«Эти мероприятия по мониторингу и материально-техническая поддержка, оказанная офисом ОБСЕ, позволили представителям Группы планирования высокого уровня посетить регион в апреле и июне и способствовали визитам сопредседателей в регион в феврале, мае и октябре. Офис также поддержал поездки действующего председателя в регион в марте. По просьбе сторон Офис ОБСЕ участвовал в оказании поддержки гуманитарной операции по извлечению тела военнослужащего с прифронтовых позиций в сентябре. Кроме того, Офис на постоянной основе представлял доклады и брифинги действующему председателю ОБСЕ и сопредседателям. Личный представитель также проводил брифинги и тесно сотрудничал с ключевыми собеседниками, такими как Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). Вместе с сопредседателями он провел брифинг и обменялся мнениями с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и президентом МККК в Женеве в сентябре. Он сопровождал сопредседателей на консультациях со старшими должностными лицами министерств иностранных дел Франции, Швеции и Соединенных Штатов Америки. Он оказывал содействие сопредседателям в организации встреч на уровне министров иностранных дел в январе, апреле, июне и сентябре, а также активно участвовал в подготовке встречи на высшем уровне между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте», — говорится в сообщении.

Minval.az