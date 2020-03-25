«ОБСЕ поддерживает продолжающиеся усилия сопредседателей Минской группы».

Как передает АПА, об этом говорится в годовом докладе генерального секретаря ОБСЕ Томаса Греминера о деятельности ОБСЕ.

«На Южном Кавказе мы стали свидетелями еще одного сложного года как для Женевских международных дискуссий, так и для Минского процесса. ОБСЕ по-прежнему твердо привержена своей роли сопредседателя Женевских международных дискуссий и полностью поддерживает продолжающиеся усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится докладе генерального секретаря ОБСЕ.

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