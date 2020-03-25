С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана, в соответствии с поручением правительства, у погранично-пропускного пункта «Самур» на границе с РФ расширен приемно-сортировочный пункт, созданный МЧС Азербайджана.

Как говорится в сообщении МЧС, в расширенном за короткое время приемно-сортировочном пункте в настоящее время насчитывается 240 палаток, здесь одновременно могут разместиться 1200 человек.

В пункте созданы все условия для нормальной жизни, обеспечиваются питание, гигиенические средства, отопление палаток и другие санитарно-гигиенические требования.

Сегодня заместитель главы МЧС Оруджали Гаджиев побывал в приемно-сортировочном пункте и дал соответствующие поручения.

Напомним, что в пункте, оснащенном всем необходимым медицинским оборудованием, работают бригады профессиональных медиков МЧС. Граждане, прошедшие предварительное медицинское обследование на погранично-пропускном пункте, проходят повторное обследование в приемно-сортировочном пункте МЧС, обеспечивается временное размещение граждан в палатках на карантин.

При выявлении подозрительных симптомов, граждане эвакуируются в соответствующее специализированное местное медучреждение для уточнения диагноза.

Minval.az