Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бангладеш Мд. Абдулу Хамиду.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости.

Верю, что отношения между нашими странами будут развиваться как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному бангладешскому народу – спокойствия и благосостояния», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az