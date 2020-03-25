На Алексея Навального напали у входа в здание редакции радиостанции «Эхо Москвы». Об этом он сам сообщил в твиттере.

«Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин», — написал в соцсети политик.

Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv — Alexey Navalny (@navalny) March 25, 2020

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