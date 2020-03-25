Эльчин Гулиев проверил санитарно-карантинные мероприятия на азербайджано-российской границе.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС), азербайджанские пограничники, встречающие лиц, въезжающих в страну, организуют проведение санитарно-карантинных и иных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу в порядке, установленном оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, и взаимодействуют с «Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB).

25 марта начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил контрольно-пропускной пункт «Самур» и проверил организацию привлечения граждан Азербайджанской Республики, въезжающих в страну по автомобильной дороге из Российской Федерации, к санитарно-карантинным мероприятиям.

Проверено состояние режимных мероприятий на контрольно-пропускном пункте государственной границы, в том числе осуществление пограничного и таможенного контроля над гражданами, прибывшими в страну, измерение температуры тел этих лиц и привлечение их к другим санитарно-карантинным мероприятиям, рассмотрены меры медицинского страхования лиц с подозрением на заболевание.

Состоялась встреча с гражданами, прибывшими на территорию страны и привлеченными к первичному обследованию в полевом госпитале, организованном Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, им была предоставлена обширная информация о работе, проводимой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Эльчин Гулиев в рамках поездки на территорию погранично-пропускного пункта «Самур» провел рабочую встречу с руководителем Пограничного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-лейтенантом Алексеем Буеровым. На встрече были обсуждены вопросы ускорения пограничных процедур и проверок транспортных средств граждан Азербайджанской Республики и Российской Федерации, временного осуществления пересечения границы гражданами только на пропускных пунктах «Самур» (АР) – «Яраг-Казмаляр» (РФ), а автотранспортных средств — на пропускных пунктах государственной границы «Самур» и «Ханоба».

Minval.az