«В последние дни ряд членов армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, обратившись ко мне как к избранному представителю (с точки зрения безопасности не могу назвать их имен), проинформировали об увеличении числа лиц, инфицированных острой респираторной инфекцией, пневмонией в Нагорном Карабахе, плачевном состоянии инфраструктуры здравоохранения, отсутствии тестов, нехватке медицинского персонала, выразили обеспокоенность в связи с тем, что Армения и незаконный режим скрывают от населения случаи заражения коронавирусом (COVID-19)».

Об этом говорится в заявлении председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турала Гянджалиева.

«Я, как избранный представитель, призываю армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики строго соблюдать правила личной гигиены, придерживаться таких мер, как самоизоляция, социальное расстояние для защиты от коронавируса. Уверен, что после того, как будет положен конец армянской оккупации, Азербайджанское государство реконструирует инфраструктуру здравоохранения в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны и обе общины будут пользоваться возможностями медицинской системы, отвечающей современным стандартам», — сказал Т.Гянджалиев.

Minval.az