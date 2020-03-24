Оперативный штаб при Кабинете министров сделал заявление о нарушающих правила особого режима объектах.

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Нарушающие правила особого режима объекты питания и другие объекты будут уведомлены и оштрафованы. Дело может дойти вплоть до закрытия», — сказал И.Мамедов.

Начало заражения внутри страны уже является сигналом, добавил он.

«Поэтому люди должны более серьезно относиться и должны быть склонны к самоизоляции. Решение об особом карантинном режиме, принятое со стороны Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, находится под влиянием этого.

Увеличение количества зараженных и смертей в мире, в соседних странах и странах, с которыми есть контакты, а также начало заражения внутри страны – все это заставляет больше опасаться и применить особый карантинный режим», — сказал И.Мамедов.

Minval.az