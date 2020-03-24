Азербайджанские предприниматели получат государственную помощь в связи с коронавирусом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться ко всем предпринимателям, чтобы они не сокращали своих сотрудников, так как это противоречит нашей инициативе единства. Естественно, если деятельность предпринимателей ограничена, то они несут потери и государство должно оказать им поддержку. И государство окажет эту поддержку», — заявил Ильхам Алиев государственному телеканалу АзТв.

Глава государства отметил, что самым уязвивым группам предпринимательства будет оказана финансовая помощь, предоставлены налоговые и другие льготы, передает «Интерфакс».

Ильхам Алиев подчеркнул, что среди предпринимаемых мер основной является устранение проблем занятости. «Поэтому основной целью выделения 1 млрд манатов было оказание поддержки предпринимательству, оказание финансовой помощи предпринимателям пострадавшим в связи с этой ситуацией», — сказал президент.

Глава государства, также подчеркнул, что Азербайджан начал 2020 год с хорошими экономическими показателями.

«Но мы не сможем сейчас расти такими темпами. Поэтому для сохранения экономической стабильности будут использованы эти средства», — сказал Ильхам Алиев.

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