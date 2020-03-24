В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

При этом упоминается, что в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 76 лиц с активной формой коронавируса.

Согласно сообщению состояние шестерых из них оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально. В связи с лечением пациентов принимаются все необходимые меры.

Minval.az