Деятельность ярмарок «Из села в город» («Кендден шехере»), проводимых ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в различных частях Баку, временно приостановлена.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО Маис Мусаев.

Он сообщил, что ярмарки «Из села в город» закрыты с 20 марта, на этой неделе их проведение не планируется: «Пока неизвестно, будут ли организованы ярмарки «Из села в город» в начале апреля».

Напомним, что ярмарки «Из села в город» проводятся по нижеследующим адресам:

Ясамальский район, пересечение проспекта Гусейна Джавида с улицей Сейфеддина Даглы (около Space TV)

Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (около кинотеатра «Инглаб»)

Наримановский район, около станции метро «Гянджлик»

Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А

Сураханский район, поселок Гарачухур, пересечение улиц Ахмеда Мехбалыева и Этибара Бекирли (около парка «Нефтчиляр»)

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