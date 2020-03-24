Фонд Гейдара Алиева перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 500 тыс. манатов в качестве поддержки мерам, осуществляемым государством по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, наряду с этим, Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку некоторым предприятиям, постоянно находящимся под его опекой, в сфере борьбы с коронавирусом.

Так, по поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в рамках мер по борьбе с коронавирусом Фонд выделил помощь детским домам и яслям, школам-интернатам, учреждениям социальной службы для лиц, достигших пенсионного возраста, детскому психоневрологическому центру, а также учреждениям психоневрологической социальной службы в Баку и регионах, дезинфицирующие средства, маски и другие средства защиты.

Помимо этого также проведена дезинфекция указанных учреждений, оказана необходимая организационная поддержка для применения правил Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики, режима социальной изоляции.

Minval.az