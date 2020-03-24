Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Minval.az