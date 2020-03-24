В целях сведения к минимуму контактов между сотрудниками ОАО «Азерсу» и гражданами, с 24 марта временно приостановлено снятие показаний с механических счетчиков, установленных в квартирах и домах абонентов.

Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, объем воды, израсходованный в текущем месяце, будет автоматически устанавливаться информационной системой с учетом среднемесячного объема воды, израсходованного за последние 12 месяцев.

В дальнейшем, по словам главы пресс-службы, при осмотре счетчиков средний расход будет скорректирован в соответствии с фактическим показателем.

В то же время, абоненты могут получить электронную фактуру-извещение на основании фактического показателя счетчика, воспользовавшись электронной услугой «Предоставления данных о показателях счетчиков потребителями группы населения и формирования фактуры» (https://www.e-gov.az/az/login/index/).

Что касается снятия показаний с счетчиков, установленных на лестничных проемах, то есть за пределами квартир, то оно будет продолжено в обычном порядке. Извещения-фактуры будут размещаться у входа в квартиры и дома без контактов с абонентами.

Minval.az