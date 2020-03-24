«В связи с введением специального карантинного режима Оперативным штабом при Кабинете министров в стране между станциями метро в двух направлениях были организованы специальные линии скоростных автобусов M1 и M2. Автобусы на обеих линиях к услугам наших пассажиров с 06:00 утра».

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно сообщению, пассажирам рекомендуется минимизировать использование метро и предпочитать пользоваться наземным транспортом.

«Мы просим всех жителей оставаться дома, соблюдать правила изоляции и следовать правилам», — напоминает БТА.



Minval.az