Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии второго проекта Государственного агентства по жилищному строительству — жилого комплекса в Говсане.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az