В Милли Меджлисе созданы группы обмена информацией по интернету.

Как сообщили АПА в пресс-службе парламента, в рамках системных мероприятий, осуществляемых в стране по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с распоряжением председателя Милли Меджлиса от 18 марта 2020 года с целью ограничения непосредственных контактов между людьми в административных зданиях Милли Меджлиса, осуществления управления посредством мобильной и интернет-связи, 23 марта 2020 года были созданы 3 группы обмена информацией между руководством Милли Меджлиса и руководителями комитетов и комиссий, между руководством ММ и лидерами политических партий, представленных в парламенте, а также между руководством ММ и ответственными лицами Аппарата и Управления делами парламента.

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