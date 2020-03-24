На протяжении нескольких дней с целью предотвращения распространения коронавируса COVİD – 19, в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете Министров коммунальные службы, находящиеся в подчинении Исполнительной власти города Баку, моют улицы с использованием специальной техники. Эти работы проводятся ежедневно с 05:00 до 08:00 и с 21:00 до 23:00.

Как сообщили АПА в пресс-службе ИВ города Баку, мытье улиц было проведено в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Ясамальском, Насиминском районах, сегодня уттром работы были продолжены в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Ясамальском, Насиминском и Сабаильском районах. Этот процесс охватывает основные и вспомогательные улицы и дороги во всех районах столицы.

Кроме того, в течение дня коммунальные и другие соответствующие службы осуществляют специальными дезинфицирующими препаратами дезинфекцию жилых зданий, общественных мест, которые наиболее часто посещают жители, входных блоков и лестничных пролетов, площадок, где установлены мусорные контейнеры.



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