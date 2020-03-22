Большинство людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переносят его, как обычную ОРВИ, и по состоянию на воскресенье в Украине от коронавируса выздоровели уже восемь человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

«От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ Минзрдава Украины.

В Центре отмечают, что еженедельно на Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. «Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше», — говорится в сообщении.

Minval.az