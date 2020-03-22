Мы с Аней Нетребко сидим на карантине в Вене. Нельзя въехать и выехать из города и из страны. Закрыто всё — школы, театры, институты, музеи, супермаркеты. Работают только госпитали и продуктовые магазины. Такое можно было увидеть только в кино, но не в жизни.

Об этом «Известиям» заявил оперный певец Юсиф Эйвазов.

«Мы сидим дома. Читаем книги, смотрим фильмы, Аня готовит вкусную еду. Она прекрасная хозяйка. Ну и, конечно, мы не забываем о занятиях. Периодически распеваемся. Несмотря на карантин, надо держать себя в форме. Надеюсь, скоро это всё закончится и мы вернемся на сцену», — добавил Эйвазов.

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